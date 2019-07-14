Fernando'nun yerine Seri

Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri ile doldurmak istiyor

Fulham'ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Fildişi Sahilli futbolcunun, sarı kırmızılıların 2 milyon 500 bin euroluk teklifine evet dediği öğrenildi.

27 yaşındaki orta sahanın,Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba ve geçen sezon Fulham'da birlikte oynadığı Ryan Babel'le de görüştüğü belirtildi.

İki futbolcudan da olumlu referans alan Seri'nin, sarı kırmızıların 1 yıllık kiralama teklifini kabul ettiği iddia edildi.

İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1,5 milyon euro teklif eden yönetim, görüşmelerini sürdürüyor.