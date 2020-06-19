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Fernando Muslera arkadaşlarını yalnız bırakmadı

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçirdiği ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu olan Fernando Muslera da idmanı takip etti

Fernando Muslera arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra sürat çalışması yaptı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MUSLERA TESİSLERE GELDİ

Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamladıktan sonra kampa girecek.

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