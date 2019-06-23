Ferit Açıkyıldız anılacak

Ötüken Spor Kulübü, merhum Ferit Açıkyıldız anısına halı sahada Anı Futbol Turnuvası düzenleyerek merhum anacak.

Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına düzenlenecek turnuva, 25 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, Kuzucuk Halı Sahasında saat 19:00'da başlayacak.

Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvasına katılımın ücretsiz olacağı ve turnuvanın serbest yaş kategorisinde gerçekleştirileceği açıklanırken, turnuvaya kayıtlar son ana kadar yapılabilecek. Maçlar iki kategoride yapılacağı Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvasının ardından dereceye girecek olan takımlara kupalar merhum Ferit Açıkyıldız’ın ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.