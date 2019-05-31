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Ferdi de Dumlupınar’da

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Ferdi de Dumlupınar’da
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K-Pet Birinci Ligde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile girecek olan Yonpaş Dumlupınar, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun istekleri doğrultusunda transferlerine devam ediyor.

Daha önce TC vatandaşlığı bulunan Senegal asıllı orta saha futbolcusu Beşir Ndiaye'yi ve Burak Sarıkaya’yı transfer eden Yonpaş Dumlupınar, üçüncü transferini de yaparak Düzkaya’dan Ferdi Kösem transferinigerçekleştirdi. Yonpaş Dumlupınar, Ferdi Kösem transferi ile birlikte ikinci Türkiyeli oyuncu hakkını doldurdu. Ferdi, Düzkaya’nın Süper Lige yükselmesinde attığı gollerle büyük katkı sağlamıştı.

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