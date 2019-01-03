Fener’de Volkan, Antalya kampı kadrosunda

Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu. Daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kamp kadrosuna dahil edildi. Kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan ise kampa götürülmedi.

Sarı-lacivertli ekibin kam kadrosunda şu isimler bulunuyor;

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR LAKTAT TESTİNDEN GEÇİRİLDİ

Bu arada Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için dün Antalya'ya gitti.