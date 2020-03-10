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Fenerbahçe’ye Rodrigues’den iyi haber

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Fenerbahçe’ye, Garry Rodrigues’den iyi haber geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan 29 yaşındaki futbolcu, son antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Sarı-lacivertlilerde SimonFalette ve MaxKruse'nin sakatlıkları sürüyor

Fenerbahçe’ye Rodrigues’den iyi haber

Fenerbahçe’de, Garry Rodrigues’in hafta sonuna kadar sakatlığını tamamen atlatması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, topla yapılan çalışmanın bir bölümünde yer almaya başladı.

Sağlık heyetinin yaptığı 3 haftalık tedavi sonucunda sahalara dönmesi beklenen Rodrigues, ağrılarının devam ettiğini söylemişti. 

Yapılan ikinci kontroller sonucunda tedaviye cevap verdiği gözlenen tecrübeli oyuncunun, İttifak Holding Konyaspor maçında kadroya alınması bekleniyor.

Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues’in takıma katılmasının ardından kadroda sakatlığı devam eden MaxKruse ve SimonFalette kaldı. 

Tecrübeli stoperin iki hafta içinde takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kart cezalısı Altay Bayındır, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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