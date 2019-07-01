Fenerbahçe’ye İranlı forvet

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'ı 2023-24 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı

Fenerbahçe transferi şu açıklamayla duyurdu:

"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Allahyar Sayyadmanesh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Ben ailemin mutluluğu için kanımın, terimin son damlasında kadar savaşırım. Artık büyük Fenerbahçe ailesinin bir parçasıyım. Ailemin mutlu olması için son ana, son damlaya kadar savaşacağım.'' ifadelerini kullandı.