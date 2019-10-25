Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Fenerbahçe'de akciğerinde enfeksiyon teşhis edilen Harun Tekin ve ağrıları devam eden MaxKruse, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi. Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.



Fenerbahçe'ye Alman futbolcusu MaxKruse'den de kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

MaxKruse, yarın Süper Lig'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Dirar'ın da tedavisi sürüyor.