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Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi'ne veda

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Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi'ne veda
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönettiği mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan temsilcimiz, aradığı golleri bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Mücadelede golleri; 26. dakikada Gedson Fernandes ve 45+1. dakikada Alper Potuk kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Benfica play-off turunda Spartak Moskova'yı eleyen PAOK ile karşılaşacak.

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