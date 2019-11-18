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Fenerbahçe’den iç transfer harekâtı

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Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı futbolcuları kadrosunda tutmayı planlıyor. Dirar’ın ardından Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a da imza attırılması hedefleniyor

Fenerbahçe’den iç transfer harekâtı

Fenerbahçe iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. NabilDirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzatan Sarı Lacivertli kulüpte, dört futbolcunun daha sezon sonunda mukavelesi sona erecek.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yıldır birer yıllık sözleşme imzalanan Tolga Ciğerci, bu sezon takımın en çalışkan isimlerinden oldu.

27 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sezonun en formda oyuncularından Ozan Tufan'la da görüşmeler sürüyor.

Hem Fenerbahçe'de hem milli takımda 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan genç futbolcunun da takımda kalması planlanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci kaptan Hasan Ali Kaldırım'la da yeni bir sözleşmenin imzalanmasını istiyor. İstikrarı ve disipliniyle öne çıkan 29 yaşındaki sol bek ile de anlaşma zemini aranacak.

MauricioIsla'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda ülkesi Şili’ye dönerek kariyerine burada devam ettirmek istediği öğrenildi.

Tarafların bu konudaki kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

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