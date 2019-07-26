Fenerbahçe’de iskelet oluşuyor

Fenerbahçe, Avusturya kampıyla birlikte kadrosunu şekillendirmeyi sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal da, ligde daha fazla şans vereceği futbolcuları belirlemeye başladı.

Fenerbahçe, Avusturya kampında tempo yükseltti.

Bazı futbolcular performanslarıyla öne çıkarken, bazıları ise hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ancak bekleneni veremeyen Victor Moses; hızı, gücü ve hücumdaki isteğiyle dikkat çekti.

Ozan Tufan da kampın en çalışkan oyuncularından biri olarak göze çarptı.

Yeni transfer Vedat Muriç de attığı gol, girdiği pozisyonlar ve takımla uyumuyla beklentileri karşıladı.

Max Kruse ve Rodrigues zaman zaman oyun içinde parlasalar da, henüz uyum sürecini tamamlayamadıklarının sinyalini verdi.

Düşük beklentilerle takıma katılan Murat Sağlam ise özellikle sağ bekteki hücum performansıyla heyecan yarattı.

Çok fazla süre alamayan Allahyar, Hertha Berlin maçında klas bir gol vuruşu yaparak, özgüven kazandı.

Emre Belözoğlu ise hem saha kenarında hem de oyun içinde takımın kaptanı olacağının sinyalini verdi.

Başarılı futbolcu, arkadaşlarını saha içinde sürekli uyarıp yönlendirdi.

Stoper oynayan Jailson, bazı hatalarına rağmen kritik müdahaleleri ile Ersun Yanal’dan geçer not aldı.

Serdar Aziz defanstaki duruşuyla güven verirken, Sadık Çiftpınar ise vasatı aşamadı.

Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım ise performanslarıyla bu süreçte bekleneni vermekten uzaktı.

Frey ve Ferdi Kadıoğlu ise Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği isimler olarak görüldü.