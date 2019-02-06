Fenerbahçe’de Dirar rüzgarı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar son 3 lig maçındaki koşu istatistiklerinde sadece takımının değil, sahada yer alan tüm oyuncuların da en iyisi oldu

Fenerbahçe’de Nabil Dirar rüzgarı esiyor. Sezonun ilk yarısında disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu, devre arası kampında takıma dönmüştü.

Antalya kampındaki çalışma temposu ve hırsıyla dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da 90 dakika sahada kalan Dirar, Bursaspor maçında 12 kilometre ile sahanın en çok mesafe kat eden futbolcusu olmuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 11 bin 900 metre koşu mesafesi yakalayan tecrübeli futbolcu, tüm koşu istatistiklerinde yine sahanın en iyisi olmayı başardı.

Dirar, Göztepe maçında da 12 kilometre mesafe katetti. 20 kez sprint atan Faslı yıldız, 407 metrelik sprint mesafesi yakaladı.

Bu maçta Sprint mesafesinde takım arkadaşı Isla ve Göztepe'nin sol beki Agbenyenu'ya geçilen Dirar, diğer istatistiklerde ise sahanın en iyisi oldu.