Fenerbahçe’de bir korona virüsü vakası daha

Fenerbahçe, yapılan testler sonucunda 1 çalışanda daha korona virüse rastlandığını açıkladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra’daki tesislerde önceki gün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

”Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”