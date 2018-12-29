Fenerbahçe’de Aatif ve Dirar affedildi

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi

Teknik direktör Ersun Yanal, bu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karar aldı ve yönetime iletti. Bu iki futbolcuya 2-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak kampa katılacakları tebliğ edildi.

"TEKNİK KADROMUZDAN GELEN TALEP ÜZERİNE, TEKRAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

VOLKAN DEMİREL VE OZAN TUFAN'LA İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME YOK

Sarı lacivertli ekipte, kadro dışında bulunan diğer oyuncular Volkan Demirel ve Ozan Tufan'la ilgili olarak ise yeni bir gelişme yok.

Fenerbahçe yönetimi, Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası Volkan, Aatıf ve Dirar'ı kadro dışı bırakmıştı.