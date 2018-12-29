banner237
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
1 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
27 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
23 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
218 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
53 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
51 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
24 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
14 0
banner82

Fenerbahçe’de Aatif ve Dirar affedildi

banner27

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi

banner210
Fenerbahçe’de Aatif ve Dirar affedildi
banner215

Teknik direktör Ersun Yanal, bu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karar aldı ve yönetime iletti. Bu iki futbolcuya 2-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak kampa katılacakları tebliğ edildi.

"TEKNİK KADROMUZDAN GELEN TALEP ÜZERİNE, TEKRAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

VOLKAN DEMİREL VE OZAN TUFAN'LA İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME YOK

Sarı lacivertli ekipte, kadro dışında bulunan diğer oyuncular Volkan Demirel ve Ozan Tufan'la ilgili olarak ise yeni bir gelişme yok.

Fenerbahçe yönetimi, Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası Volkan, Aatıf ve Dirar'ı kadro dışı bırakmıştı.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.