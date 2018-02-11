Fenerbahçe, zirveye bir adım daha yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'e konuk oldu.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Halil Umut Meler yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdürdü.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazanmıştı.
2. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Fernandao, kazandığı topu Dirar'a aktardı. Dirar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
19. dakikada ön alanda pres yaparak topu rakibinden kapan Dirar, ceza sahasında meşin yuvarlağı müsait durumda bulunan Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Topal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Aynı dakika içinde Mehmet Topal'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fernandao'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
31. dakikada Fernandao, Dirar'ın ortasında penaltı noktasının solunda kafayla topu müsait durumda bulunan Giuliano'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun pasında Attamah'tan seken topla ceza sahasına giren Fernandao, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
45+2. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında Chedjou topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Isla'nın bekletmeden yaptığı ortada kale sahası üzerinde iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
65. dakikada Volkan Demirel'in elle rakip sahaya attığı topu kontrol ettikten sonra rakiplerinden sıyrılan Giuliano'nun ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada ön alanda presle topu kazanan De Souza, meşin yuvarlağı Chahechouhe'ya aktardı. Bu oyuncunun ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar'ın vuruşunda, Volkan Babacan ayaklarıyla topu çıkardı.
85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında müsait durumda bulunan Adebayor gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.