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Fenerbahçe Zanka için gün sayıyor

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Fenerbahçe, Mathias Zanka'nın transferinde sona yaklaştı. Deneyimli stoperin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor

Fenerbahçe Zanka için gün sayıyor
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Fenerbahçe, Mathias Zanka için gün sayıyor. 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşan sarı lacivertliler, uzun bir pazarlığın ardından Huddersfield kulübünü de bonservis bedeli konusunda ikna etti.

Sarı lacivertliler, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da son bir görüşme daha yapacak. Görüşmenin ardından Danimarkalı futbolcu da İstanbul'a gelecek.

Deneyimli stoperin sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Zanka'nın yıllık yaklaşık 2, 5 milyon euro ücret kazanacağı öğrenildi.

Huddersfield formasıyla İngiltere Premier Lig'inde 2 sezonda 62 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol attı.

Bu arada yönetim, Zanka dışında stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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