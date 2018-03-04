Fenerbahçe'ye zirve yolunda büyük darbe

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorundaki Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında şok bir yenilgi aldı

Zirve takipçilerinden Fenerbahçe, Teleset Mobilya karşısında 3-2 yenilmekten kurtulamadı, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkan Fenerbahçe, Serginho ve Seleznyov'un golleriyle 2-0 geri düştü. İlk yarı bu skorla sona ererken; 57'de Giuliano'nun golü farkı 1'e indirdi. Larsson 2 dakika sonra skoru 3-1 yaptı. Aatif'in 67'inci dakikadaki golü maçı skorunu belirledi Fenerbahçe: 2 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 3



14. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 geri düştü. 35'te Seleznyov'un golü farkı 2'ye çıkardı ve Teleset Mobilya Akhisarspor soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Fenerbahçe ikinci yarıya Isla-Aatif değişikliğiyle başlarken; 57'de Giuliano'nun golüyle fark 1'e indi. Ancak 2. dakika sonra bu kez Larsson sahneye çıktı ve Akhisarspor'u 3-1 öne geçirdi.



Sonradan oyuna giren Aatif, 67'de farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Teleset Mobilya Akhisarspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 44 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile averajla ikinci sıradaki Başakşehir arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.



Üst üste 4. maçını da kazanan Teleset Mobilya Aksiharspor ise puannı 33'e çıkardı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta için Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maça göre 6 değişikliğe gitti. Derbide ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu.



Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı. Valbuena, iki maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Valbuena, Kadıköy'de oynanan son 3 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Formasını Valbeuna'ya kaptıran Chahechouhe ise 5 resmi maç sonra yedek kulübesinde oturdu.