 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
16 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
13 0
 
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
235 0
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
135 0
11 0
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
19 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
36 0
banner82

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber

banner27

Fenerbahçe’ye, sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geliyor. Isla ve Moses'ın, Galatasaray maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise belirsizliğini koruyor

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber
banner267

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertlilere, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi.

Mauricio Isla'nın, derbi kadrosunda olma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Şilili sağ bek, antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmaya başladı.

Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Moses da, takıma uyum sağlamaya çalışıyor...

Nijeryalı futbolcunun Galatasaray maçında kadroda olması için çalışmalar hızlandırıldı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da, takımla çalışmalara başladı.

29 yaşındaki sol bekin derbi kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues ise Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Etiketler; #Fenerbahçe #Derbi
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.