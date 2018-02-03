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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde yara aldı

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok
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Ülker Stadı'nda maçta konuk Gençlerbirliği, 45. dakikada Dirar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, Alper Potuk'un 46. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1 İlk yarıda kendi kalesine gol atan Dirar, 61. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1

Gençlerbirliği'nde 69'da Marko Milinkovic, skoru yeniden eşitledi: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puan  ile ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 38'e Gençlerbirliği ise 21'e yükseltti.

7. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

20. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha direğe takıldı. Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Alper Potuk'un sert şutunda top yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

32. dakikada Valbuena'nın pasıyla solda ceza sahasına girerek açısını düzelten Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, sağdan atağa katılan Isla'yı gördü. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda kaleci Hopf, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL: 45. dakikada Gençlerbirliği, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Jailton'un ortasında ceza sahası yayı içinde Dirar ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in önde kalmasıyla kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 0-1

GOL: 46. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Orta alanda aldığı topla ilerleyen Alper Potuk'un ceza yayı gerisinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un solundan ağlarla buluştu: 1-1

60. dakikada Isla'nın sağdan ortasında Oğuz Kağan Güçtekin, penaltı noktası civarında topa gelişine vurdu. Savunmada Claro'ya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Hopf, güçlükle kontrol etti.

GOL: 61. dakikada sarı-lacivertli ekip, mücadelede öne geçti. Valbuena'nın soldan ortasında ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği top Dirar'da kaldı. Faslı futbolcu, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

GOL: 69. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği yakaladı. Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ön direkteki Mehmet Topal'ın müdahale ettiği top arkaya açıldı. Pozisyonu takip eden Milinkovic, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

80. dakikada Valbuena'nın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Fernandao'nun uygun durumda kafa vuruşunu yaptığı meşin yuvarlak farklı şekilden yandan auta çıktı.

Müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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