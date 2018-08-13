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Fenerbahçe tur peşinde

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. Fenerbahçe iki farklı skorla galip gelirse play-off turuna kalacak

Fenerbahçe tur peşinde
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Süper Lig'e Bursaspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica ile Kadıköy'de 52 bin taraftarı önünde karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Benfica'yı iki farklı skorla yenerek Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalmak istiyor.

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Mücadele D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

- Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

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