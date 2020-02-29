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Fenerbahçe, son saniyede puana uzandı

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Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Zajc'ın uzatmada attığı golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında bir yara daha aldı

Fenerbahçe, son saniyede puana uzandı

Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Zajc'ın uzatmada attığı golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında bir yara daha aldı.

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

52. dakikada Amilton'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakalayan ev sahibi Antalyaspor, 57. dakikada Hakan Özmert'in golüyle 2-1 öne geçti.

Son anlarda baskısını artıran Fenerbahçe, 90+6'da Miha Zajc'la 2-2'lik eşitliği yakaladı. Zajc'ın golünün başlama vuruşu yapılmadan hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı.

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