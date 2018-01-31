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Fenerbahçe son saniyede kazandı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u Fernandao'nun 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe son saniyede kazandı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'a konuk oldu.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Mehmet Topal'ın 26. dakikada attığı gole Akın Çorap Giresunspor 73'te Jones Carioca karşılık verdi. Maçta son sözü 90+3. dakikada Fernandao söyledi. Brezilyalı golcü kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

Akın Çorap Giresunspor'da Dodo 53. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Müsabakanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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