Fenerbahçe son saniyede kazandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'a konuk oldu.
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Mehmet Topal'ın 26. dakikada attığı gole Akın Çorap Giresunspor 73'te Jones Carioca karşılık verdi. Maçta son sözü 90+3. dakikada Fernandao söyledi. Brezilyalı golcü kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetini ilan etti.
Akın Çorap Giresunspor'da Dodo 53. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.
Müsabakanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.