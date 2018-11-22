Fenerbahçe Şöhretleri geliyor

Fenerbahçe Şöhretleri, Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı'nın davetiyle, 27 Kasım'da Mehmet Malek'in yöneteceği bir dostluk karşılaşması yapmak

Master takımlarımızdan olan Batmazoğlu Masterleri, ilerleyen günlerde büyük ilgi çekmesi beklenen yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı, bir dostluk karşılaşması organize ederek, Türkiye’de bir döneme damgasını vurmuş çok değerli futbolculardan kurulu Fenerbahçe Şöhretleri'ni ülkemize davet etti. KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi şöhretler takımı geliyor.

Batmazoğlu Masterleri’nin davetini kabul ederek ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Şöhretleri futbol takımında Cemil Turan, Oğuz Çetin, Kemalettin, Saffet Akbaş, Taygun, kaleci Hayrettin gibi isimlerin yer aldığı 17 kişi gelecek.

Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşması 27 Kasım Salı günü öğlen saat 14.00’te Girne’de yapılacak. Fenerbahçe Şöhretleri kadrosundaki futbolcuların gerek aktif antrenörlük gerekse televizyonlardaki yorumculuk görevleri nedeniyle 1 günlüğüne adamızda kalacaklar. 26 Kasım gecesi ülkemize gelip, 27 Kasım günü öğlen maçı oynandıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye’ye geri dönecek olan şöhretler,

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan dostluk maçı saat 14.00’da başlayacak ve maçı hakem Mehmet Malek yönetecek. Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdim edecek.