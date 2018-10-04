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Fenerbahçe, Slimani ile nefes aldı

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Fenerbahçe, Slimani ile nefes aldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temsilcimiz, Islam Slimani'nin 52. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Slimani, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Sarı-lacivertliler, D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.

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