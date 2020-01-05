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Fenerbahçe Rodriguez için pazarlıkta

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Fenerbahçe, sol bek transferini sonuçlandırmak istiyor. Sarı lacivertliler, Milan kulübü ile RicardoRodriguez için anlaşma zemini arıyor

Fenerbahçe Rodriguez için pazarlıkta

Yapılan görüşmelerde 2 milyon euroluk bir fark kaldığı öğrenildi. Milan, İsviçreli futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor.

Sarı lacivertli yöneticiler ise kiralık artı bonservis opsiyonu üzerinde duruyor. İtalyan temsilcisinin başkan Ali Koç’un teminatına güvendiği ve bu nedenle Fenerbahçe’ye öncelik verdiği öğrenildi.

RicardoRodriguez’in Fenerbahçe ve şehir ile ilgili olumlu görüşlerini yakın çevresi ile paylaştığı da gelen haberler arasında.

Bu sezon 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon euroya transfer edilmişti.

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