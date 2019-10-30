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Fenerbahçe rahat turladı

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Fenerbahçe rahat turladı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe 5. tura yükseldi. 

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 16. dakikada Sadık Çiftpınar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Deniz Türüç farkı 2'ye çıkardı. 

Tarsus İdman Yurdu 53'te Çağrı Yasak ile skoru 2-1'e getirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 70. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi. 

16. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine ortaladı. Defansın arasından iyi sıyrılan Sadık Çiftpınar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

28. dakikada Alper Potuk'un vuruşunda Tarsus İdmanyurdu defansından seken topu önünde bulan Deniz Türüç, yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2

53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu kapan Ali Yavuz Kol, meşin yuvarlağı Çağrı Yağız Yasak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu da iyi bir vuruşla pozisyonu gole çevirerek farkı 1'e indirdi: 1-2

69. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda Tarsus İdmanyurdu defansının uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışındaki Tolgay ile buluştu. Genç oyuncu, uzak mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Anıl Demir'in yanından ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, adını 5. tura yazdırdı.

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