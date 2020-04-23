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Fenerbahçe, Pellegrini ile görüşüyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Şili basını, sarı lacivertlilerin Pellegrini ile görüştüğünü iddia etti

Fenerbahçe, Pellegrini ile görüşüyor

Şili'de yayın yapan gazeteler, Fenerbahçe'nin 3 hafta önce başarılı çalıştırıcı ile görüştüğünü ve iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

Haberin detayında Fenerbahçe'nin, tecrübeli teknik adamı sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapalı olmasından dolayı bu buluşmanın şu an için gerçekleşemediği ifade edildi.

Kariyeri başarılarla dolu olan 66 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da bir çok önemli kulüpte görev yaptı.

Deneyimli teknik adam, son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştırdı.  

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