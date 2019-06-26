Fenerbahçe Örümcek Adam’la yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Örümcek Adam lakaplı Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu

Fenerbahçe'de bir devir daha kapandı.

Sarı lacivertli kulüp, Örümcek Adam lakaplı Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.

Mehmet Topal da ayrılık sürecini değerlendirdi.

33 yaşındaki oyuncu, 2012 Haziran ayından bu yana Fenerbahçe'nin başarısına katkı sağlamak amacıyla terinin son damlasına kadar çalıştığını ifade etti.

Geride kalan sezonda yaşanılanlara dikkat çeken Mehmet Topal, "Ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu 2019 - 2020 sezonundaki alacaklarından feragat ettiğini de belirtti.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mehmet Topal, geçen sezonun son haftasında oynanan Antalyaspor maçında taraftarların protestosu ile karşılaşmıştı.

Tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak istemiş, ancak teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları Mehmet Topal'ı sahada kalması konusunda ikna etmişti.

FENERBAHÇE'DE 298 MAÇA ÇIKTI

2012 yazında Valencia'dan transfer edilen Mehmet Topal, 7 sezonda sarı lacivertli formayla 298 maça çıktı.

Bu maçlarda 24 kez fileleri havalandıran başarılı orta alan oyuncusu, 25 de gol pası verdi.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'yle 1 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.