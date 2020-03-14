Fenerbahçe off, Konya oh çekti

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karşılaşmayı 9 kişi bitiren Konyaspor ise 7 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya koronovürüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Mücadelede ev sahibi İttifak Holding Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 41. dakikada RiadBajic attı.

Yeşil-beyazlılarda 67. dakikada Skubic, 76. dakikada ise Ömer Ali ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'la ilk galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor, puanını 26'ya çıkardı ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve 40 puanda kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki galibiyet özlemi ise 7 haftaya çıktı.

İttifak Holding Konyaspor’un başında ilk galibiyetini alan teknik direktörü Bülent Korkmaz, bu sezon ligde Fenerbahçe’ye karşı ikinci kez galip geldi. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan Antalyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada da sarı-lacivertlilere üstünlük sağlayan Korkmaz, deplasmanda 1-0’lık skorla kazanmıştı.