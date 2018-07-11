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Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ile Barış Alıcı, dün İsviçre'nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldular.

Genç kaleci Berke Özer ve genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştılar.

MALİYETLERİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı'nın maliyetleri belli oldu.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, katıldığı özel bir radyo programında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış için toplam 4 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Başkan Özkan, iki futbolcunun başka bir kulübü transferinden yüzde 25 pay almak istediklerini ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talebi sonrası bu oranı yüzde 20'ye düşürdüklerini dile getirdi.

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