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Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Bilal Budak

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Fenerbahçe, takıma genç isimleri katma konusunda kararlı. İki genç oyuncuyu renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin yeni hedefinin, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak olduğu öğrenildi

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Bilal Budak

Fenerbahçe, yeni sezon için alt ligleri taramaya devam ediyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bucaspor ile de Barış Sungur'un transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi ise Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak. Sarı-lacivertliler, Bilal Budak için geçtiğimiz günlerde Ege ekibiyle temas kurmuş ancak sonuç alamamıştı.

Genç oyuncu için girişimlerini yoğunlaştıran Fenerbahçe'nin, Manisaspor ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öğrenildi.

Gelecek sezon takımın sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, Bilal Budak'ın transferiyle yakından ilgilendiği belirtildi.

16 yaşındaki genç yıldız adayı, bu sezon 21 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Orta sahada forma giyen Bilal Budak'ın, Manisaspor ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.  

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Etiketler; #transfer #Fenerbahçe
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