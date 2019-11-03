Fenerbahçe liderlik şansını tepti

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a Umut'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip bu yenilgiyle liderlik şansını da tepmiş oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı. Süper Lig'de 10. haftada Fenerbahçe ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede İstikbal Mobilya Kayserispor'agalibiyeti getiren golü 58. dakikada Umut Bulut attı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile çıktığı ilk karşılaşmada bu sezon ilk 3 puanını aldı. Fenerbahçe ise liderlik için çıktığı maçta rakibine yenilerek büyük bir fırsat tepti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor puanını 7 yaptı.