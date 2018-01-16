Fenerbahçe kupada yoluna devam ediyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek'in yöettiği mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin tek golü ikinci yarı oyuna giren Giuliano'dan 89. dakikada geldi.
Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
14. dakikada sol çaprazda rakiplerinden kurtulan Alper Potuk, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
17. dakikada sağdan topla ilerleyen Ali Dere'nin son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün şutunda, kaleci Kameni meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Oğuzhan Berber'in hatalı pasında topu alan Chahechouhe, meşin yuvarlağı bekletmeden Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti.
89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu arada, maçın 16. dakikasında sakatlanan Yiğithan Güveli, 20. dakikada yerini Martin Skrtel'e bıraktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90 2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)
Gol: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)