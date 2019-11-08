Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanmayı bildi.
Fenerbahçe 6. dakikada Vedat Muriç'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Kasımpaşa 37. dakikada Khalili'nin vuruşuyla skoru eşitledi.1-1
Mücadelenin 44. dakikasında sarı lacivertli takımda yine Vedat Muriç penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
KASIMPAŞA 10 KİŞİ. 45. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Karim Hafez, Vedat Muriç'in golü sonrasında Ali Palabıyık'a yaptığı itirazlar sonucunda önce sarı kart, hemen ardından ikinci sarı karı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
56. dakikada bu sefer sahneye çıkan Kasımpaşalı futbolcu Ben Youssef yeniden skoru eşitledi. 2-2
59. dakikada Serdar Aziz sarı lacivertli takımın 3. golünü kaydederek takımını tekrar öne geçirdi. 3-2
FENERBAHÇE 10 KİŞİ. 72. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Isla'nın, Olivier Veigneau'ye yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık Mauricio Isla'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı.