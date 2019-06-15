Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe, VfL Wolfsburg II takımında forma giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi.

Sarı lacivertli kulübün internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

Fenerbahçe, ilk transferini duyurdu.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Murat Sağlam, 2014'ten bu yana Wolfsburg forması giyiyordu.

Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig’de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı.

Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.