Fenerbahçe ikinci yarı açıldı

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlana mücadelenin ikinci yarısında 2 gol bulan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırarak zirve ile puan farkının açılmasına izin vermedi.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri; 54. dakikada Martin Skrtel ve 60. dakikada Roberto Soldado kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 54 puana yükseldi ve zirve ile arasındaki puan farkını korudu. 28 puanda kalan Osmanlıspor düşme hattında yer alarak tehlikeli haftalara girdi.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına gidecek. Osmanlıspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.