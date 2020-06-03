Fenerbahçe, hazırlık maçı izni alamadı

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan onay alamadığı için kamp süresince hazırlık maçı yapamadı

26 Mayıs tarihinden bu yana Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde çalışan sarı lacivertliler, iki gün dinlenecek.

Riva'daki kamp boyunca günde iki antrenman yapan Fenerbahçe'yi, kulübün kadrolu antrenörleri çalıştırdı.

İdari izinli olan ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Mauricio Isla, Riva'daki kampta yer almadı.

Kamp süresince hazırlık maçı yapmak isteyen sarı lacivertlilerin bu isteğine, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu olumsuz cevap verdi.

Riva kampında çift kale karşılaşmalarla maç kondisyonunu yakalamaya çalışan Fenerbahçe, bir kez de A Takım kadrosundaki futbolcuları ikiye bölerek çift kalede nizami bir hazırlık maçı yaptı.

12 Haziran tarihinde başlayacak Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, 6 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp çalışmalarına devam edecek.