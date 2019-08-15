Fenerbahçe Gustavo ve Kolarov için ısrarcı

Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo ısrarı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu futbolcuların bonservis bedellerini düşürerek Finansal Fair Play engeline takılmak istemiyor

Fenerbahçe’de bazı bölgeler için transfer bekleyişi sürüyor. Finansal Fair Play nedeniyle “sattığın kadar al” kuralına uymak durumunda bulunan sarı lacivertlilerin şu an için kullanabileceği 6 milyon eurosu var.

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı ve Abdülcebrail’in yeterli görülmemesi nedeniyle sol bekte Dirar’ı oynatmak durumunda kalan teknik direktör Ersun Yanal’ın önceliği sol bek.

Bu mevki için Aleksandar Kolarov ısrarını sürdüren yönetim, 33 yayındaki futbolcu için Roma'ya 2 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde teklifini artırarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Kolarov’un transfer edilmesi halinde stoper bölgesine takviye yapılıp yapılmayacağı tekrar gündeme gelecek.

İhtiyaç halinde Simon Kjaer ile maaş konusunda son bir pazarlığa girilerek, deneyimli savunmacının kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

MARSİLYA LUİZ GUSTAVO İÇİN 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Ön libero bölgesinde Ozan Tufan ve Jailson’dan faydalanan Fenerbahçe, Luiz Gustavo için görüşmelerine devam ediyor. Marsilya kulübü, Brezilyalı futbolcusu için 7 milyon euro istiyor.

Başkan Ali Koç ise bu rakamı 5 milyon euroya düşürmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, hücum bölgesine yapılacak takviye içinse transfer döneminin sonuna doğru fırsat transferi yapmayı amaçlıyor

Yönetim, yapılacak transferlere kaynak sağlamak için Zajc ve Jailson'a gelecek teklifleri de değerlendirecek.