Fenerbahçe Guilherme'nin peşinde

Fenerbahçe'nin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için girişimde bulunduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı oyuncuya karşılık Malatya ekibine Mehmet Ekici'yi önerdiği ifade edildi

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan ve kiralık olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için nabız yokladı.

Fenerbahçe'nin, kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici'nin bonservisi karşılığında Malatya ekibi ile anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Bu transferin gerçekleşmesi için Mehmet Ekici dışında başka oyuncuların da teklif edilebileceği gelen haberler arasında.

Sarı lacivertlilerin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ikna edilmesi durumunda, Benevento kulübünden 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaya çalışacağı ifade edildi.

Asıl mevkisi forvet arkası olan Guilherme, orta sahada ve sağ kanatta da görev alıyor.

Kruse’nin formsuzluğu ve Victor Moses’ın da sık sık sakatlanması nedeniyle Brezilyalı oyuncudan farklı bölgelerde yararlanabileceğini düşünen Ersun Yanal da, bu transfere onay verdi.

Guilherme'nin, 30 Haziran 2021'e kadar BtcTurk Yeni Malatyaspor ile kiralık olarak sözleşmesi bulunuyor.

Brezilyalı oyuncunun İtalyan Kulübü Benevento ile ise 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var.