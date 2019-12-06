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Fenerbahçe Gençler’e patladı

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Fenerbahçe Gençler’e patladı

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazandı. 

Mücadelenin 9. dakikasında Sio, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Ardından 23'te Vedat Muriqi'nin attığı golle Fenerbahçe eşitliği yakaldı:1-1.

32. dakikada sarı lacivertli oyuncu Luiz Gustavo takımını öne geçirdi: 2-1. 

39. dakikada Vedat Muriqi yeniden sahneye çıktı. Kosovalı golcü kendisinin 2, takımının ise maçtaki 3. golünü attı.

74'te Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe, rakibine 4-1 üstünlük sağladı. Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu, 78. dakikada attığı golle takımını yeniden umutlandırdı: 4-2. Maçın sonucunu belirleyen gol 87. dakikada Max Kruse'den geldi: 5-2. 

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