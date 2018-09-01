Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında Andre Ayew'in attığı golle öne geçen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, müsabakanın 52. dakikasında Bernard Mensah'ın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Kayserispor karşısında 57. dakikada İslam Slimani'nin ayağından gelen golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Martin Skrtel'in ters vuruşla kendi ağlarını havalandırmasıyla yeniden beraberliği sağlayan Kayserispor, 69. dakikada Tjaronn Chery'nin golüyle 3-2 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince maç 3-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve Şamil Çinaz'a kırmızı kart çıkardı.

Lige sahasındaki Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenilerek üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı. Kayserispor ise bu galibiyetle 2 maç aradan sonra galip gelip puanını 8'e çıkardı.

9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Lung'un sağından auta gitti.

12. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Slimani'nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

GOL 13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un yanından filelere gönderdi: 1-0.

21. dakikada Valbuena'nın sol kanattan pasıyla savunmanın arkasına sarkan Slimani'nin şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün orta sahanın gerisinden gönderdiği pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Chery'nin ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, kaleci Harun soluna gelen topu uçarak çıkardı ve ardından kontrol etti.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 52. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Mensah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına ortaladığı topa kimse müdahale edemedi. Kale önünde yerden seken meşin yuvarlak, kaleci Harun'u da yanıltarak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

GOL 57. dakikada Ayew'in sağ kanatta ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada Rotman'ın kafasından seken topu Slimani kontrol etti. Cezayirli oyuncunun penaltı noktasının önünden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

GOL 61. dakikada Kayserispor skora yeniden denge getirdi. Bilal Başacıkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Skrtel, kafasıyla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

GOL 69. dakikada Kayserispor öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta altıpas içinde yerden seken top, kaleci Harun'un solundan filelerle buluştu: 2-3.

71. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Lopes'in sağ kanatta ceza sahasının hemen dışından yaptığı ortada arka direkte Umut Bulut'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

KIRMIZI KART | 79. dakikada ceza yayının hemen dışında yaşanan pozisyonda Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uyarması üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Ümit Öztürk, Eljif'e faul yaptığını belirlediği Şamil Çinaz'ı 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ardından Soldado'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Ayew'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Soldado'nun önüne düştü. Soldado'nun yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.