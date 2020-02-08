Fenerbahçe evinde yaralı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki takımın golleri de penaltıdan geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya penaltı kararları damga vurdu.

29. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

53. dakikada bu kez ev sahibi Fenerbahçe penaltı kazandı. Bu dakikada topun başına geçen Alman yıldız Max Kruse skoru eşitledi: 1-1

Alanyaspor 60. dakikada bir penaltı daha kazandı. 61. dakikada penaltıyı kullanan Papiss Cisse, topu direğe nişanladı ve takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.