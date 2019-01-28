Fenerbahçe, derin bir nefes aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
2. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Ayew'in soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Mehmet Ekici'ye çıkardı. Mehmet'in gelişine sol ayağının dışıyla vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
28. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
31. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Mehmet Ekici'nin barajın yanından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
34. dakikada gelişen hızlı atakta Mehmet Ekici'nin savunma arkasına attığı pasta Murat Yıldırım'ın kafasından seken top arkada Soldado'nun önünde kaldı. Topla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan İspanyol futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Farnolle kornere çeldi.
42. dakikada sağdan topla hareketlenen Isla'nın etkili ortasında ön direkte Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor yeniden beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazına atılan uzun topu Mina kafayla altıpas önüne indirdi. Topa ayak sokan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.
48. dakikada Benzia'nın sol ayağıyla plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
61. dakikada Isla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Dirar, sağ çaprazda Erkan Kaş'ın müdahalesiyle düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada kullanılan penaltıda Mehmet Ekici'nin vuruşunda kaleci Farnolle sağına gelen topu çıkardı.
66. dakikada Chebake'nin savunma arkasına pasıyla topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada hücum yönünün sağından Mehmet Ekici ile kullanılan köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
86. dakikada Fenerbahçe üçüncü kez öne geçti. Valbuena'nın hücum yönünden kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Sadık'ın kafa vuruşunda top kaleciden sekti. Altıpas içinde müsait durumda Mehmet Topal meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-2.
90. dakikada sağdan topla hareketlenen Moses'in rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
90+7. dakikada Ahmed'in topu ortaladığı pozisyonda, kaleci Volkan'ın hatasında Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arkaya açıldı. Ceza sahası içinde Guilherme'nin boş kaleye kafa vuruşunda Sadık topu çizgiden çıkardı.
Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.