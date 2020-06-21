Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa ligde üste üste 4. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa 55. dakikada Thiam ve 90+3'te Yusuf Erdoğan'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Maçın 88. dakikasında Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında kalesini terk eden kaleci Ramazan Köse'den önce topa kafayı vuran Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasıyla görüşen Fırat Aydınus, gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kasımpaşa 32 puana yükseldi. Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.