Fenerbahçe'den "süper" başlangıç

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek averajla zirveye oturdu. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Moses (Pen.), Muriç, Emre (Pen.), Dirar ve Ferdi attı

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlangıç yaptı.

Ülker Stadı'nda ligin yeni takımı Gaziantep Gazişehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini gole boğdu. Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunlardan 1'ini Moses ile değerlendiremedi.

Fenerbahçe, Moses'ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Moses bu kez Gazişehir kalecisi Günay'ı geçemedi.

Fenerbahçe, 17. dakikada yeni transferi Muriç'in jeneriklik golü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu, skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 74. dakikada Dirar topu ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem ilk olarak ofsayt kararı verse de VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı: 4-0

Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 88'de farkı skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.