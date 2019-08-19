 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
13 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
32 0
 
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
156 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
21 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
17 0
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
192 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
41 0
banner82

Fenerbahçe'den "süper" başlangıç

banner27

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek averajla zirveye oturdu. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Moses (Pen.), Muriç, Emre (Pen.), Dirar ve Ferdi attı

banner315
Fenerbahçe'den "süper" başlangıç
banner267

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlangıç yaptı.

Ülker Stadı'nda ligin yeni takımı Gaziantep Gazişehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini gole boğdu. Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunlardan 1'ini Moses ile değerlendiremedi.

Fenerbahçe, Moses'ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Moses bu kez Gazişehir kalecisi Günay'ı geçemedi.

Fenerbahçe, 17. dakikada yeni transferi Muriç'in jeneriklik golü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu, skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 74. dakikada Dirar topu ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem ilk olarak ofsayt kararı verse de VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı: 4-0

Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 88'de farkı skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.