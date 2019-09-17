Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası ise Alanyaspor'un attığı golde kural hatası yapıldığı en çok konuşulan konuların başında geldi.

Kural hatası gerekçesiyle TFF'nin kapısını çalacak olan Fenerbahçe yönetimi, yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden hazırlanan görüntüleri de kullanacak.

NE OLMUŞTU?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olmasından dolayı sarı lacivertliler kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye gidecek.