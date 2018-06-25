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Fenerbahçe'de Van Ginkel sesleri

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Fenerbahçe'de kadro değişimi başlıyor. Teknik direktör Philip Cocu'nun PSV Eindhoven'dan öğrencisi Van Ginkel'in transferi gündemde

Fenerbahçe'de Van Ginkel sesleri
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Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başlıyor. Teknik direktör Philip Cocu, takımının maç kasetlerini izleyerek takımın eksik noktalarını belirledi.

Buna göre Hollandalı teknik adamın transferde önceliğinin, stoper ve orta saha olacağı öğrenildi. Takımı ileriye taşıyacak bir 10 numara isteyen Cocu, bu boşluğu Marco van Ginkel ile doldurmak istiyor.

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapıyor.

Hollanda'da Vitesse altyapısından yetişen Van Ginkel, 2013 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. Bonservisi İngiliz ekibinde bulunan Hollandalı oyuncu, son iki sezon Cocu yönetimindeki PSV Eindhoven'da forma giydi.

Van Ginkel, geçen sezon 28 lig maçında 14 gol attı ve şampiyonluk için önemli bir hücum performansı sergiledi.

Philip Cocu'nun eski öğrencisini tekrar takımında görmek istediği ve Sportif Direktör Comolli'nin de oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi

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