banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Fenerbahçe'de santrfor belirsizliği

banner27

Fenerbahçe’de santrfor belirsizliği yaşanıyor. Janssen’in Konya’da oynayıp oynamayacağı belirsiz durumda

banner109
Fenerbahçe'de santrfor belirsizliği
banner87

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maç öncesinde Sarı Lacivertliler'de santrfor belirsizliği yaşanıyor.

Bursaspor maçında sakatlanarak, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyen Vincent Janssen’in durumu henüz netlik kazanmadı.

Ayağında ağrıları bulunan ve kendisine verilen özel programla çalışan Hollandalı golcünün durumu son antrenmanda netleşecek.

Ligde 11 maçta forma giyen ve iki gol atan Janssen, en son 6. haftadaki Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.