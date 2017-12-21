Fenerbahçe’de santrfor belirsizliği yaşanıyor. Janssen’in Konya’da oynayıp oynamayacağı belirsiz durumda

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maç öncesinde Sarı Lacivertliler'de santrfor belirsizliği yaşanıyor.

Bursaspor maçında sakatlanarak, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyen Vincent Janssen’in durumu henüz netlik kazanmadı.

Ayağında ağrıları bulunan ve kendisine verilen özel programla çalışan Hollandalı golcünün durumu son antrenmanda netleşecek.

Ligde 11 maçta forma giyen ve iki gol atan Janssen, en son 6. haftadaki Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.