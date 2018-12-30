banner237
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
2 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
73 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
35 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
29 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
225 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
67 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
55 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
28 0
banner82

Fenerbahçe'de öncelik yerli oyuncular

banner27

Fenerbahçe’de devre arası transfer politikası değişiyor. Transferde öncelik yerli futbolcularda olacak

banner210
Fenerbahçe'de öncelik yerli oyuncular
banner215

Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcusunun dışında yabancı kotası nedeniyle Kameni’nin lisansını donduran Fenerbahçe stoperde yerli oyuncu arayışına girdi.

Stoper bölgesinde Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor ile görüşmeler sürüyor. Leicester City’de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü’nün de durumu soruldu.

İngiliz kulübünün, şimdilik Çağlar’ın kiralanmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Dirar ve Aatıf’ın affedilmesiyle kanat bölgesine transfer düşüncesi şimdilik askıya alındı. Ancak uygun şartlar oluşursa kanat için Emre Kılınç transfer edilecek.

Santrfor transferi için ise Slimani’nin takımdaki geleceğine göre karar verilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.