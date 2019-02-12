Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku

Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin yapılan tetkiklerinde iki bağında kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Konyaspor karşısında forma giyemeyek oyuncunun Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME

Sarı-Lacivertli kulüp, Mehmet Ekici'nin son durumu ile ilgili paylaşımda bulunurken Kayserispor maçında Şamil Cinaz'ın o pozisyonu ile birlikte paylaşarak göndermede bulundu.